Lucas Gonzalez Gomez, o compositor da versão original de 'São Amores', novo hit de Pabllo Vittar, detonou a coreografia que viralizou nas redes sociais .

O espanhol disse que a dancinha criada pela peruana Lis Padilla é "uma vergonha". De acordo com ele, o gesto que simula um corte no pescoço é algo "sem comentários".

"A dança é uma vergonha. Isso [de simular um corte no pescoço no verso 'amores que matam'] é sem comentários. E quando tem [o verso] ‘amores que matam pum pum pum’... A [coreografia com sinal de arminha em frente à cintura] me dá vontade de ir para a rua e cumprimentar as pessoas [desse jeito]. Isso dá nervoso", disparou ele em um vídeo publicado nas redes sociais.

'São Amores' é uma das músicas presentes no álbum 'Batidão Tropical Vol. 2' de Pabllo Vittar, porém e canção é originalmente espanhola, chamada 'Son de Amores', lançada em 2001. Ela já havia sido sucesso no Brasil ao ser regravada em 2007 pela banda Forró do Miúdo, na época com Simone e Simaria no vocal.

O trabalho da drag queen tem releituras de músicas famosas e inspiradas no forró eletrônico.





