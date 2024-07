Reprodução Instagram - 10.6.2024 Sabrina Boing Boing

A influenciadora, DJ e tatuadora Sabrina Boing Boing, de 39 anos, veio a público anunciar que não fará mais conteúdos adultos, além de fazer críticas para alguns de seus assinantes. Por meio das redes sociais, na última quarta-feira (24), ela ainda contou da recuperação da redução de silicone.





"Vou cancelar a página [na plataforma de conteúdo adulto]. Deu 1º de agosto, acabou, porque eu não tenho mais condições psicológicas para lidar com esse ‘macharedo’ chato do caramba. Nada está bom. Você dá o dedo, quer o braço. Você dá o braço, quer a perna", iniciou.





"Sério, se acostumaram mal. Quando era só revista, ia lá, pagava, tinha 10 páginas, que ficavam todas coladas, e estava ótimo. Agora, dá-lhe vídeo, dá-lhe foto e nunca está bom. Quer saber? Não vai ter nada", acrescentou ela, que havia colocado seis litros de silicone, mas resolveu diminuir o tamanho.





Sabrina ainda falou de como tem sido a recuperação dela após a diminuição das próteses que havia colocado nos seios. A influenciadora destacou que deveria ter reduzido ainda mais o volume e afirmou que tem sentido melhor com peitos menores.





"Acho que eu devia ter diminuído mais. Estou me sentindo tão melhor assim. No começo foi meio chocante, estava acostumada, mas se tivesse ficado menor, não teria achado ruim. Cansei dessa palhaçada de peitão. É outra fase", ponderou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp