Reprodução/Globo/Instagram Ana Maria Braga lamenta morte do ator Thommy Schiavo

Ana Maria Braga fez questão de prestar apoio a família do ator Thommy Schiavo durante o Mais Você. A apresentadora lamentou a morte do intérprete de Zinho no remake de Pantanal, que se desequilibrou e caiu da sacada do prédio onde morava no sábado (20).

A veterana relembrou a entrevista do artista para o programa matinal da Globo, onde ele resgatou os papéis na carreira. Schiavo esteve nas novelas Paraíso, Escrito nas Estrelas, Cordel Encantado, Gabriela, Império, Além do Tempo e Espelho da Vida.

"Quero mandar um abraço para a família do ator. Um abraço carinhoso mesmo. O Thommy Schiavo morreu no sábado, em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Em 2022, ele encantou o Brasil com o peão João Zoinho. Além do talento para atuar e cantar, o Thommy aprendeu a andar a cavalo ainda criança e foi ele que ensinou todo o elenco de Pantanal a cavalgar", disse ela.

"Deixo um beijo bem carinhoso para a mulher dele, a Angra Monaliza, e a filha, Lara, de 1 ano e meio", completou Ana Maria, emocionada.

Thommy Schiavo morreu aos 39 anos e deixou um trabalho inédito gravado, a novela 'Guerreiros do Sol', do Globoplay, que tem estreia marcada para 2025.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp