Reprodução/TV Globo Patrícia Poeta comemora dois anos à frente do 'Encontro' e recebe presente de Ana Maria Braga

Mais que amigas, vizinhas! Patrícia Poeta está comemorando dois anos à frente do 'Encontro' e recebeu uma surpresa de ninguém mais, ninguém menos do que Ana Maria Braga. A loira enviou flores para a amiga na manhã desta quinta-feira (4).

No 'Mais Você', Ana Maria falou, ao vivo, com Patrícia, que estava na companhia da ex-BBB Beatriz Reis e do cantor Latino, os quais participam da atração para comemorar a data.

"A gente é vizinha de estúdio, mas como estou um bocadinho à frente de você [no horário do programa], a gente pouco se encontra por aqui", disse Ana Maria.

Assim que recebeu as flores, Patrícia Poeta agradeceu o carinho e rasgou elogios à veterana. "Obrigada, Ana! Sabe qual é o meu maior presente? É ser sua vizinha nas manhãs da TV. Eu sempre falo que você é nossa rainha das manhãs. Eu tenho uma admiração muito grande por você e pelo seu trabalho, pelos anos de profissão".

"Esse é meu maior presente: poder ser sua vizinha. Um beijo grande para você e minha eterna admiração e gratidão", acrescentou a jornalista.

Ela, então, mandou um pedaço do bolo que estava sendo servido no 'Encontro' para Ana Maria, que se deliciou com o doce em seu programa.



