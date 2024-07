Reprodução Instagram - 25.7.2024 Henri Castelli posta termo racista nas redes sociais

Longe das telinhas desde que foi eliminado do “Dança dos Famosos 2024”, o ator Henri Castelli, de 46 anos, virou assunto nas redes sociais. O motivo? Ter usado um termo racista em uma publicação feita na última quarta-feira (24).



O artista publicou uma foto ao lado de outro homem em Aruba. Na legenda da postagem, ele disse: “Me and my nigg@“. O termo “nigg@“ é de considerado racista nos Estados Unidos e, obviamente, não deve ser usado.



Na web, internautas repreenderam a postura do intérprete em fazer uso de um termo preconceituoso. O ator, no entanto, deixou a publicação em seu perfil oficial do Instagram e não se pronunciou nas redes sociais até a publicação deste texto.



A última aparição de Henri na TV aberta foi durante o “Dança dos Famosos 2024”, temporada vencida pela jornalista Tati Machado, dos programas “Encontro” e “Mais Você”. Conhecido por atuar em novelas, o artista não anunciou nenhum novo projeto na Globo ou em outra emissora.

