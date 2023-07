Reprodução/Globo - 04.08.2022 Alice Wegmann em 'Rensga Hits'

A série “Rensga Hits!” chegará à Rede Globo no dia 21 de agosto. A obra estava disponível somente aos assinantes do Globoplay, mas estreará no canal aberto da emissora e contará a história de Raíssa Medeiros. Trata-se da personagem defendida por Alice Wegmann, que, ao descobrir que foi traída no dia do casamento, viraliza com uma canção inspirada na traição.



O plano de fundo da série é a indústria fonográfica sertaneja. Deborah Secco e Fabiana Karla vivenciam, respectivamente, Marlene e Helena Maravilha, rivais nos negócios, já que ambas chefiam gravadoras concorrentes na busca por novos sucessos musicais.



As músicas que dão o tom a série foram tão aclamadas pelo público que ganharam álbuns sonoros nos principais tocadores digitais. “Desatola Bandida” é a canção mais conhecida e também a responsável por guiar o fio narrativo da trama, que gira em torno da personagem de Alice Wegmann.



Também integram a história os personagens: Gláucia Figueira (Lorena Comparato), Kevin Costa (Samuel de Assis), Enzzo Gabriel (Maurício Destri), Paloma (Rafa Kalimann) e Isaías (Mouhamed Harfouch). Criada por Carolina Alckmin e Denis Nielsen, a série é produzida pela Glaz Entretenimento.



A exibição iniciará no dia 21 de agosto e será transmitida após “Terra e Paixão”, novela das nove de Walcyr Carrasco. A trama irá ao ar às segundas, terças, quintas e sextas. No Globoplay, o seriado é composto por 8 episódios, mas pode sofrer algumas edições para a transmissão na Rede Globo.

