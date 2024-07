Marcelo de Assis Ex-ator de ‘Alf, o ETeimoso’ morre aos 46 anos nos EUA

De acordo com informações do TMZ , Benji Gregory , o ex-ator da famosa série Alf, o ETeimoso , foi encontrado morto dentro de um carro na cidade de Peoria , no Arizona (EUA). O veículo foi encontrado em um estacionamento de um banco.

Além de Gregory, o seu cão de estimação, Hans , também foi morreu no local.

Ambos os corpos foram encontrados no dia 13 de junho , porém, o TMZ divulgou as informações somente nesta quarta-feira (10). Ainda de acordo com o portal de entretenimento, algumas testemunhas chegaram a afirmar que Benji Gregory poderia ter adormecido no carro no dia anterior, falecendo em decorrência de uma possível insolação. A família não informou a causa da morte do ator.

Segundo relatos de Rebecca Gregory , irmã de Benji , o ator enfrentava transtorno bipolar, depressão e sofria de um distúrbio de sono .

Benji Gregory havia deixado de atuar em 2003, quando se alistou na marinha norte-americana . Dois anos depois, ele recebeu uma dispensa médica honrosa da força armada.

Entre 1986 e 1990 , Gregory personificou Brian Tenner em Alf, o ETeitmoso em 101 episódios .

Sobre a série Alf, o ETeimoso

ALF – também conhecida como Alf, O ETeimoso no Brasil – é uma série de televisão norte-americana que foi exibida pela NBC entre 22 de setembro de 1986 e 24 de março de 1990 . Criada por Paul Fusco e Tom Patchett , a série combina comédia, ficção científica e ALF , cujo nome real é Gordon Shumway , é um alienígena do planeta Melmac (interpretado por Paul Fusco ).

Ele segue um sinal de rádio amador para a Terra e acaba caindo na garagem da casa dos Tanner , uma típica família de classe média que vivia em Riverside , na Califórnia (EUA).

Os Tanner eram formados pelo assistente social Willie Tanner (interpretado por Max Wright ), sua esposa Kate (interpretada por Anne Schedeen ), sua filha adolescente Lynn (interpretada por A ndrea Elson ), o filho mais novo Brian (interpretado por Benji Gregory ), e o gato Lucky .

Sem saberem ao certo o que fazer, os Tanner levam ALF para casa e o escondem da Alien Task Force (um grupamento do exército que procura extraterrestres) e de seus vizinhos intrometidos Trevor e Raquel Ochmonek (interpretados por John LaMotta e Liz Sheridan ), até que ele possa reparar sua nave espacial.

ALF torna-se um membro permanente da família, mas o choque cultural, a solidão e a saudade de casa frequentemente causam problemas aos Tanner . Posteriormente, é revelado que o planeta Melmac foi destruído por uma catástrofe envolvendo bombas nucleares. Com isso, o simpático extra-terreste aprende muita coisa sobre a cultura do planeta Terra e faz novos amigos dentro e fora da família.

Episódios e Referências

A série original teve 102 episódios , cada um com o nome de uma música referente ao tema abordado. Embora muito da ficção científica em ALF tenha sido encarada de forma humorística, há referências a tópicos reais da exploração espacial.

No Brasil , a dublagem do saudoso ator Orlando Drummond (1919-2021) deu voz ao extraterrestre e a série se tornou um clássico da televisão e continua sendo lembrada com carinho pelos espectadores.