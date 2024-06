Reprodução/Globo Rafa Kalimann revela incômodo com falas em texto da Globo

Rafa Kalimann admitiu que interfere nos textos escritos por Daniel Ortiz, autor da novela 'Família é Tudo', para a personagem Jéssica.

A atriz comentou que, devido à criação dos pais, não usa certas palavras no dia a dia, mas precisa usá-las na trama. Ela explicou que considera alguns termos pesados, como 'desgraça'.

"Quando recebo os textos, às vezes falo assim: 'ai, Daniel Ortiz, por que você escreveu isso? Eu vou ter que falar essa palavra'. Porque tem palavra que eu não consigo falar na minha vida. Tem uma palavra que é o oposto de 'sem graça', de pessoa que não tem a graça de Deus... Não gosto dessa palavra, é muito pesada para mim. Se eu falasse em casa, meus pais diriam: 'Não [pode'], é cultural [para mim], e a Jéssica tem que falar", disse ela no podcast E Você?.

A influenciadora contou que às vezes consegue fazer a mudança sem muitas preocupações, mas acaba recebendo um alerta do diretor.

"Tem dia que tento passar ilesa, eu pulo do texto, eu mudo a palavra, tento colocar outra palavra lá para criticar a Electra, e aí o diretor fala: 'Rafa, a palavra não é essa'. Aí vou lá falar como a Jéssica. Mas está sendo muito prazeroso para mim viver isso e ver uma outra versão da Rafa vindo à tona", celebrou.

Rafa ressaltou que apostou a dualidade para dar a vida a Jéssica. "Ninguém é 100% do bem ou do mal. A gente escolhe e acho que a sabedoria mora aí, em escolher as atitudes. Então olhei para minha sombra, aquilo que eu jamais seria ou jamais colocaria para fora, que eu não deixaria o mundo ver essa Rafa, até porque não sou nada parecida com a Jéssica", completou.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp