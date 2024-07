Reprodução/TV Globo A atriz interpreta a irmã de Rafa Kalimann na trama

A atriz Sabrina Petraglia , de 41 anos, que vive a personagem Maya em "Família É Tudo", rasgou elogios para a colega de cena Rafa Kalimann , que interpreta Jéssica na trama. Sabrina está retornando às novelas após quatro anos longe das telinhas e afirma que tem trocado experiências com a ex-participante do "Big Brother Brasil 20".



Em entrevista à CARAS Brasil, a veterana afirma: " A Rafa é maravilhosa ! Uma menina luz, uma menina dedicada e eu estou encantada com a Rafa, ela é muito bacana. A gente passa a cena, a gente troca, a gente propõe uma para a outra, a gente discute quem são essas irmãs, como que essa relação de irmã mais velha que a Maya tem com ela".

Ela classifica a experiência como "incrível", e diz que a relação das duas dentro e fora de cena tem sido muito boa: "É difícil entrar na metade de uma novela onde já está todo mundo aquecido. Ainda mais depois de quatro anos depois da maternidade. Ela me recebeu super bem, a gente tá batendo uma bola juntas, assim como o Jayme Matarazzo, com quem eu tenho gravado bastante".

Sabrina estava longe das novelas devido o nascimento do seu filho. Ela retorna no papel de Maya, irmã de Jéssica. A personagem tem sido classificada pelo público como vilã devido o jeito firme que tem no ambiente de trabalho, mas a atriz não a vê dessa forma.

"A Maya não é vilã. Ela é uma pessoa extremamente correta, uma executiva que já sofreu muito machismo no meio profissional, das pessoas não acreditarem que ela era qualificada, duvidarem de sua capacidade por ser mulher", afirma a artista.

Sabrina finaliza: "Ela é bem dura, objetiva, prática, mas também ela é muito coração, sensível, ela gosta de ajudar as pessoas. Ela acredita que não adianta você ter tudo na vida se você não sabe compartilhar, se você não sabe acolher".

