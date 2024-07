Reprodução/Instagram - 02.01.2024 Maraisa e Fernando Mocó

De casamento marcado, a cantora Maraisa, que faz dupla com a irmã Maiara, surpreendeu os seguidores na última quarta-feira (10). O motivo? Ter parado de seguir o então noivo, Fernando Mocó, além de arquivar as fotos que tinha publicado com ele em redes sociais como o Instagram.



O empresário, no entanto, continua seguindo a sertaneja, que já manifestou publicamente o desejo de engravidar e formar uma famíla. O relacionamento começou em julho de 2023 e foi marcado por um ‘término relâmpago’ em novembro. Após o término, eles reataram.



Noivos, eles tinham marcado o casamento para o dia 3 de outubro deste ano. Na semana passada, eles completaram um ano de relacionamento e Maraisa recebeu declarações de Fernando.



“Amor, já se passou um ano de vários que virão ao seu lado. Que nossa família que está prestes a ser formar seja linda e abençoada”, disse Mocó. Antes de engatar o relacionamento, eles eram amigos. Isso porque os dois eram vizinhos quando crianças.

