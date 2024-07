Reprodução/Globo Patrícia Poeta chora ao vivo com tragédia no Rio Grande do Sul

A apresentadora do programa "Encontro", Patrícia Poeta, anunciou nesta sexta-feira (5) que ficará afastada da atração matinal da Rede Globo. O anúncio veio um dia após Patrícia comemorar dois anos a frente do programa. A saída, que será temporária, pegou os fãs de surpresa.



Em uma publicação no Instagram, a apresentadora, que assumiu o "Encontro" após a saída de Fátima Bernardes, admitiu que precisa de um descanso para se recuperar da rotina de trabalho. Ela escreveu: "Seguidores, queridos, hoje saio em férias. Trabalhar, com amor, é preciso. Mas descansar é essencial também."

Patrícia continua: "Tão feliz por ter festejado, ontem, esse filho querido: o Encontro, em terras paulistanas. Agora parto, por alguns dias, para renovar as energias. Me ausento com a certeza de deixar esse filho com uma família carinhosa, que vai cuidar muito bem dele. Obrigada e até breve! Dou notícias por aqui também!"

Com o afastamento de Patrícia Poeta, que deverá durar duas semanas, a atração pode ficar nas mãos de Tati Machado e Valéria Almeida.

Na publicação, os fãs da comunicadora lamentaram a partida, mas desejaram bom descanso. Uma seguidora escreveu: "Boas festas e descanse muito e volte recarregadas de boas energias como sempre. Deus abençoe seus dias!". Outra completou: "Boas férias, querida! Férias merecidas! Aproveita muito! Fique com Deus!"





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp