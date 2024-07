Reprodução Rede Globo - 2.7.2024 Maria Ribeiro e Ana Maria Braga choram no 'Mais Você'

Titular do matinal “Mais Você” , a apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu o público na manhã desta terça-feira (2), quando foi às lágrimas durante uma homenagem para Maria Ribeiro . Trata-se da ajudante que trabalha com a comunicadora há 25 anos e que fez aniversário.



“Sabe quem está fazendo aniversário? Nossa Maria. Mariazinha Ribeiro. E tem bolo. Ela ficou escondida aqui e agora tem bolo e tudo”, iniciou a loira, que estará com Eliana na final da “Dança dos Famosos”, exibida no “Domingão com Huck” do próximo domingo (7).



Ao notar a surpresa, a ajudante agradeceu Ana Maria Braga, que se emocionou e ficou aos prantos durante o programa. “Não precisa chorar. Eu é que agradeço, minha linda. São 25 anos e a gente te ama!”, declarou Braga.



Emocionada e com a voz embargada, a apresentadora do “Mais Você” rasgou elogios a Maria Ribeiro e enfatizou o profissionalismo da ajudante de cozinha. “Essa moça aqui é o exemplo de que a vida ensina muita gente, mas tem gente aqui matando aula. E ela nunca matou aula nenhuma”, destacou Ana Maria Braga.

