Reprodução Instagram - 1.7.2024 Barbara Reis leva tombo no 'Dança dos Famosos 2024'

Vista recentemente na pele de Aline, a protagonista de "Terra e Paixão", a atriz Barbara Reis foi eliminada às vésperas da grande final do "Dança das Famosos". No último domingo (30), ela acabou levando um tombo durante a apresentação de dança contemporânea.





Reynaldo Gianecchini e Juliana Paes, convidados para integrarem o time de jurados artísticos, prestaram apoio à colega de profissão. Mesmo com o tombo, a dupla de artistas deu nota máxima à atriz, que foi a eliminada da noite.





"É necessária muita coragem para fazer o que vocês fazem. Não interessa se grudou em uma coisa aqui, mas a sua expressão é de atriz, você jogou toda a sua emoção. O final foi uma dor, lindo", avaliou Juliana Paes, prestes a estrear como protagonista da produção "Pedaço de Mim", da Netflix.





"Aquele passinho ali que você caiu me tocou, porque o erro se transforma. A fragilidade é o que nos torna humano. Do que chega para mim, dou nota dez", completou o também ex-ator global Gianechinni, que está no elenco da peça "Priscilla, a Rainha do Deserto".

Veja o momento do tombo:

Atriz Barbara Reis leva tombo na semifinal da Dança dos Famosos



Vídeo: Globoplay pic.twitter.com/YV0ODsbavX — Portal Alta Definição ▶️ (@portaladplay) June 30, 2024





Quem foram os finalistas?

Seguiram na competição as duplas: Lucy Alves e Fernando Perrotti, Tati Machado e Diego Maia, e Amaury Lorezo e Camila Lobo. Os finalistas serão avaliados pelo júri técnico, Ana Botafogo, Zebrinha e Carlinhos de Jesus, além do júri artístico, que será formado por Ana Maria Braga, pela apresentadora recém-contratada Eliana e pelo ator Antonio Banderas.

