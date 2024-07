Tiago Ghidotti Eliana

Eliana Michaelichen, de 51 anos, está prestes a assumir o comando do “Saia Justa”, do GNT, no próximo dia 7 de agosto, ao lado de Bela Gil, Rita Batista e Tati Machado . A nova contratada, inclusive, entregou as novidades desta temporada.



As declarações foram dadas em entrevista ao “GShow”. “Uma forma que a equipe encontrou de deixar a gente mais próxima uma das outras é o sofá diminuir um pouquinho. A gente vai poder se olhar mais, se tocar”, detalhou.



Conhecida por comandar programas solos, a loira comentou da parceria que fará com as outras três apresentadoras. “Estamos todas super alinhadas para fazer um programa bacana, descomplicado, gostoso, onde a gente possa não só ficar no sofá, mas às vezes sentar no chão também, dar aquela relaxada, sobre os assuntos, sobre a vida”, pontuou.



Além do “Saia Justa”, Eliana assumirá mais dois programas: o reality “ The Masked Singer Brasil” e o de ofertas “Vem Que Tem” . Enquanto o primeiro é exibido no GNT, canal fechado do Grupo Globo, as duas outras atrações serão transmitidas na TV aberta.

