Reprodução Instagram - 19.2.2024 Ana Maria Braga nos EUA

De férias do "Mais Você", atração matinal da Rede Globo, Ana Maria Braga vem compartilhando com os fãs alguns registros das viagens internacionais que tem feito. A apresentadora está acompanhada da família e também do namorado, Fábio Arruda.







Na manhã desta segunda-feira (19), ela usou as redes sociais para compartilhar um álbum de fotos nos Estados Unidos. Após ter chegado no país, Ana optou por se locomover com um motorhome , casa com motor em tradução literal do inglês para o portugês.





"E continuamos a nossa aventura de motorhome pelos EUA. Já passamos pelo interior do Arizona e Utah. Vamos gravar o funcionamento do motorhome e logo mais posto para vocês", escreveu ela como legenda da pubicação feita no Instagram.





Na última semana, a apresentadora titular do "Mais Você" compartilhou fotos em um dos pontos turísticos mais famosos da região estadunidense: o Grand Canyon . "O Grand Canyon é uma falha geológica 'escavada' pelo Rio Colorado aqui no estado de Arizona, nos Estados Unidos. Fica perto de Las Vegas, embora a cidade fique no estado vizinho, Nevada", detalhou na época.





Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: