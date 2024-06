Reprodução/Globo Ana Maria Braga fala palavrão ao vivo e se envergonha

Ana Maria Braga cometeu uma gafe na manhã desta segunda-feira (10) no Mais Você ao falar um palavrão ao vivo. Enquanto conversava com Felipe Andreoli, a apresentadora foi elogiar o jogador Endrick e se empolgou.

A veterana comentou o desempenho do atleta no jogo da Seleção Brasileira contra o México e acabou soltando o palavrão.

"Sabadão foi embalo de sábado à noite. Às dez da noite, Brasil venceu o México por 3 a 2. O Endrick é iluminado, né? O último lance, o menino vai lá e 'pá'", disse o apresentador.

"Nem me fale... Cada vez que você me fala isso, dá uma dor no coração", rebateu ela, se referindo a saída do jovem do seu time do coração, o Palmeiras.

"Ah, o menino foi embora... Mas dá um p*ta orgulho... Ai, desculpa!", declarou Ana Maria envergonhada.

A apresentadora se corrigiu e levou o colega de trabalho às risadas. "Dá muito orgulho de ele ser brasileiro, mas de qualquer jeito ele estava tão bem aqui no Palmeiras...", seguiu ela.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp