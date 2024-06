Reprodução/Instagram Ana Maria Braga responde Duda Beat após cantora expor decepção ao participar do 'Mais Você'

Ana Maria Braga deixou um recado para Duda Beat através das redes sociais, após a cantora expor uma chateação que teve ao participar do ‘Mais Você’. A apresentadora reagiu ao relato da cantora e a fez um novo convite para o programa.

Tudo começou quando Duda abriu o jogo em entrevista recente ao ‘De Frente com Blogueirinha’ sobre o que a deixou mais triste durante a ida à atração matinal. Na ocasião, a cantora estava com Luísa Sonza, que anunciou ao vivo ter sido traída pelo então namorado, Chico Moedas.

Enquanto Luísa lia uma “carta aberta” sobre a traição, ela e Ana Maria caíram no choro, e Duda Beat não conseguiu aproveitar a famosa mesa de café da manhã preparada para os convidados, o que teria a deixado arrasada.

Ao tomar conhecimento da situação, a apresentadora gravou um vídeo para a cantora e disparou: “Dudinha, vimos o vídeo aqui e morri de dó que você não comeu nada naquele dia. Me conta o que você mais gosta de comer que vamos montar uma mesa para você. Tá bom?”.

Duda, claro, não perdeu a oportunidade de responder: “Não acredito! Pode ser uma mesa beeem nordestina de São João, Namaria. Eu vou amar”.



