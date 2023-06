Reprodução TV Globo - 19.06.2023 Ator realiza primeiro trabalho na Globo

No ar como Yuri em “Vai na Fé” , Jean Paulo Campos esteve no programa comandado por Patrícia Poeta nesta segunda-feira (19) para falar do personagem que vivencia na trama e recebeu um recado da também atriz Larissa Manoela.



O ator é conhecido, principalmente, pelo papel em “Carrossel” - trama infantil da emissora SBT em que interpretou Cirilo. Já na Globo o artista assume o papel de Yuri, que está interligado com temas relacionados ao racismo e à bissexualidade, além dos preconceitos enfrentados na universidade, na obra de Svartman. “É um personagem que eu já criei um amor logo de cara”, inicia ele.



“No início, teve o racismo na faculdade e ele [Yuri] foi preso injustamente. Agora, está sendo retratado bastante a bissexualidade dele. É um assunto que tem que ser muito abordado e ter muita atenção, principalmente na visão de um jovem”, pondera ele.



Patrícia Poeta relembrou o personagem Cirilo, vivenciado pelo ator no SBT, e que vivia em conflitos com Maria Joaquina (Larissa Manoela) . “Jean, é tão bacana ver você crescendo, porque acompanhamos na telinha desde o tempo do Cirilo. Vimos você pequenino com oito anos e agora te vemos adulto”, compara a apresentadora.



O ator também resgatou essa lembrança com um recado da parceira de cena: Larissa Manoela, que, assim como Jean, esteve no SBT antes de ir para a Rede Globo . A atriz, que protagonizou a faixa das seis “Além da Ilusão”, ressaltou as qualidades de Jean.



“Vim aqui para te mandar esse recado especial, porque falar de você é sempre muito especial. Esse amigo talentosíssimo que eu tanto amo e admiro. Você já é um sucesso. Tenho acompanhado há anos sua evolução como pessoa e profissional. Estou sempre aqui torcendo por você! Lindo te ver brilhar na novela. Faça tudo com o maior amor do mundo, estou com muita saudades”, disse ela.



Guthierry Sotero, que assume o papel de Vini na novela “Vai na Fé” - par romântico de Yuri, também comentou a parceria criada no folhetim: “Irmão, eu estou aqui para falar um pouco da nossa parceria. Estou muito feliz em fazer parte dessa novela de sucesso que aborda diversos temas pertinentes da nossa sociedade junto com você”.



“Um cara que sempre admirei e fui fã do trabalho. Sempre vou dizer isso: ‘Vi que era possível viver do meu sonho quando te vi nas telas’. Estar junto com você tem sido incrível. Saiba que a sua vitória é a minha”, finalizou Sotero.

