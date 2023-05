Patrimônio

Atualmente, Larissa Manoela desempenha múltiplos papéis como atriz, empresária e influenciadora, acumulando diversos trabalhos no currículo. Ela tem um patrimônio composto por uma empresa, propriedades imobiliárias e investimentos financeiros. De acordo com informações do Jornal do Bolsão, estima-se que a fortuna esteja entre R$ 20 milhões e R$ 30 milhões, com um faturamento mensal variando de R$ 1 milhão a R$ 2 milhões.