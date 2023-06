Reprodução/ TV Globo - 14.06.2023 Zé Carlos Machado em 'Vai na Fé'

Escrita e criada por Rosane Svartman, “Vai Na Fé”, novela da faixa das sete da Rede Globo, apresentou aos espectadores uma cena com linguagem neutra. Zé Carlos Machado, que vivencia Fábio Lorenzo no folhetim, foi o responsável pela interpretação do momento.



Em trechos que foram ao ar no capítulo de terça-feira (13), Fábio organizou, no fictício refúgio “Paz e Lumiar”, um evento como forma de homenagem para sua esposa Dora Lorenzo (Claudia Ohana). Foi na abertura desse evento que o pai de Lumiar (Carolina Dieckmann) usou o pronome neutro quando se referiu aos convidados.



“Boa noite, meus queridos amigos, amigas e amigues. Nós, do refúgio ‘Paz e Lumiar’, ficamos muito felizes com a vinda de vocês até aqui, neste espaço, como testemunhas da primeira noite do ‘Teatro da Dora’, minha amada esposa”, disse o personagem interpretado por Zé Carlos Machado.



O uso da linguagem repercutiu na Web, principalmente pelos últimos acontecimentos envolvendo a censura dos beijos entre Clara (Regiane Alves) e Helena (Priscilla Sztejnman). “Fábio falando no gênero neutro, mas beijo gay não pode. Representatividade só no texto”, escreveu um internauta no Twitter. “O nome disso é pink money”, disse outra.

