Vai na Fé: Resumo dos capítulos de 19 a 24 de junho

Quarta-feira, 21 de junho

Theo manda Sheila fazer a doação para a Igreja, e Orfeu acha graça. Jenifer troca olhares com Eduardo. Helena vai com Clara até o estúdio fotográfico. Ben propõe uma parceria com Anthony Verão. Sol se aconselha com Wilma. Guiga faz uma publicação com Yuri e se comove. Jenifer confidencia sua relação com Eduardo para Kate. Anthony publica em seu site que Theo foi indiciado, e Ben alerta Janaína e Sol. Bruna sugere que Sol invista nas aulas na praça. Com a ajuda de Jenifer e Kate, Ben prepara um jantar para Sol. O Pastor Miguel anuncia Theo como o grande doador do projeto da Igreja, e Jenifer e Sol ficam perplexas.