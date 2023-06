Reprodução Instagram - 15.06.2023 Fãs e colegas de redação do jornalista celebraram o momento no Instagram

O âncora do “Jornal Hoje”, Cesar Tralli, levou a filha Manuella para a redação de jornalismo da Rede Globo na última quarta-feira (14) para cumprir a promessa feita à criança. O registro foi feito por ele, nas redes sociais, e colegas de profissão comentaram a visita.



De acordo com o jornalista, a filha, de 3 anos, pedia por essa visita mesmo tão nova e cobrava para que o pedido de ir ao trabalho dele fosse logo atendido. Feliz com o cumprimento da promessa que fez para a pequena, Tralli contou: “Visita Ilustre! Que honra receber esse meu amor da vida pela primeira vez aqui”.

Em seguida, Cesar explicou como o diálogo entre pai e filha aconteceu: “Papai, posso ir no seu trabalho?”, perguntou a criança. O jornalista respondeu: "Claro, filha! Vamos combinar algum dia”. “Papai, você não vai me levar não?”, insistiu Manuella. Por fim, com a visita, ele declarou: “Promessa cumprida, finalmente. Com louvor”.



O registro do momento foi celebrado pelos seguidores do jornalista, em especial os colegas de redação. Natuza Nery, apresentadora do “Central Globo News” e do podcast “O Assunto”, comentou: “Mentira que perdi essa! Não acredito”. Já Felipe Andreoli disse que “Não deixou ela invadir o estúdio não? Vou levar ela pro Rocco”.



Confira a publicação na íntegra: