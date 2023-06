Reprodução/Globo - 15.06.2023 Samuel de Assis e Sheron Menezzes vivem Ben e Sol em 'Vai na Fé'





Após darem o primeiro beijo depois de 20 anos afastados, Sol e Ben vão passar por um momento de tensão no romance em "Vai na Fé". A personagem de Sheron Menezzes vai descobrir que o advogado, interpretado por Samuel de Assis, falsificou o primeiro teste de DNA feito pela filha, Jenifer (Bella Campos). A cantora não aprovará a atitude do advogado, que fará uma surpresa para reconquistá-la.

Bruna, amiga de Sol, é quem deixa escapar o segredo de Ben, que tomou tal atitude para ter Jenifer como filha biológica. “Amiga, você não faz ideia do quanto o Ben te ama! Ele faz qualquer coisa pela sua felicidade! Até teste de DNA falsificou", dirá sem querer a personagem de Carla Cristina Cardoso, no capítulo desta quinta-feira (15).





A protagonista decide questionar Ben sobre a ação. "Que história é essa que você falsificou o teste de DNA? Você achou o quê? Que era um super-herói que poderia me manter numa redoma de alegria?", apontará. O advogado ainda tentará se defender: "Quis te proteger do Theo".



"Mas com mentiras?", reprovará Sol, desmarcando um compromisso com Ben e estremecendo a nova relação com o ex-namorado. Abalado com a descoberta do segredo, o advogado vai preparar uma surpresa para a amada: uma declaração de amor enviada na rádio.

"Sol, não posso mudar o passado, nem desfazer os meus erros. Mas garanto que tudo foi por amor. Você sempre será minha garota nota cem", diz a mensagem, transmitida na casa de Bruna para Sol. O personagem de Samuel de Assis entra no espaço ao som de "Garota Nota 100", música marcante do casal, e os dois fazem as pazes e declaram o amor mútuo.

