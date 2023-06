Reprodução/Globo - 18.06.2023 Jean Paulo Campos e Guthierry Sotero interpretam Yuri e Vini em 'Vai na Fé'





Após uma série de cortes a beijos homoafetivos em "Vai na Fé", a novela das sete da Globo exibiu o beijo entre Yuri e Vini no capítulo deste sábado (18). A intimidade aconteceu enquanto o personagem de Jean Paulo Campos se despedia do de Guthierry Sotero, com quem viveu um romance na trama.

"Você me promete uma coisa? Que você não vai deixar de viver nada por minha causa? Nade é para sempre, Yuri", disse Vini na cena, enquanto Yuri comenta a descoberta da suposta gravidez de Guiga (Mel Maia). "Sei que amanhã vai ser tudo diferente, mas hoje você ainda é meu namorado?", pergunta o estudante, antes dos dois se beijarem.

Yuri e Vini e outros casais homoafetivos da novela já tiveram beijos censurados na história, assim como Clara e Helena, interpretadas por Regiane Alves e Priscila Sztejnman. A cena do beijo que foi ao ar repercutiu nas redes sociais entre comentários de celebração e outras análises problematizando a decisão da Globo.





"O beijo de Yuri e Vini depois de 457 cortes. E certamente Amauri Soares só liberou porque o personagem vai sair da trama", afirmou o especialista em TV Sérgio Santos Zamenza no Twitter. O comentário faz menção ao diretor da emissora apontado por internautas por ter uma postura conservadora e responsável pelos cortes na novela.

"A 'bispa' [apelido dado por internautas ao diretor] permitiu um selinho, mas já tratou de botar o Vini para fora do Brasil", comentou um usuário. "Por trás de uma falsa vitória, tem uma derrota gigantesca orquestrada pela 'bispa'", opinou mais um. "'Vai na Fé' tinha tudo para ser um novelão, mas essa censura estragou bastante a novela", criticou outro.

"O único beijo sendo o de despedida. Como essa Globo apoia o mês de orgulho", ironizou uma pessoa. "Tiraram o Vini por pura censura, né? Não faz sentido o personagem ir embora assim do nada, deve ser também para abafar toda repercussão negativa que tava gerando por falta dos beijos. Será que vão afastar 'Clarena' também?", questionou outra.

Espectadores ainda aproveitaram a exibição do beijo de Yuri e Vini para pedir beijos de "Clarena", nome dado pelos fãs ao casal Clara e Helena. "Fiquei imóvel por uns 5 segundos sem acreditar [na exibição do beijo homoafetivo]. Finalmente! Agora só falta 'Clarena'", pontuou um internauta. "O beijo de Vini e Yuri foi um sinal de que o beijo de 'Clarena' está mais perto do que longe", expressou outro.

