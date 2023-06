Reprodução YouTube Lee foi responsável pela criação de Doutor Estranho, Homem de Ferro e Homem-Aranha

A produção biográfica da vida e carreira de Stan Lee estreia na plataforma de streaming da Disney nesta sexta-feira (16). A direção é de David Gelb. O longa trabalha com bastidores da atuação de Lee, que faleceu em 2018, nos filmes da Marvel e entrevistas dadas por ele antes da morte.



Além do resgate de entrevistas já feitas, o documentário traz depoimentos de figuras próximas ao quadrinista, como profissionais que atuaram com ele no desenvolvimento das narrativas presentes nos quadrinhos e nas telonas. Dentre os personagens co-criados por Stan, destacam-se: Homem-Aranha, Doutor Estranho, Pantera Negra, Homem de Ferro e Thor.





De acordo com o Disney Plus, a produção detalha a trajetória de vida de Lee até chegar no legado que construiu na Marvel. “'Stan Lee' é o documentário oficial sobre Stan Lee, 'O Cara', e sua jornada para se tornar uma das pessoas mais influentes no mundo dos quadrinhos e na cultura pop”, detalha a plataforma de streaming.



“Acompanhando sua vida desde sua criação desafiadora como Stanley Lieber ao surgimento meteórico da Marvel Comics, 'Stan Lee' conta a história de Stan com suas próprias palavras”, conclui.

Confira o trailer: