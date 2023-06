Reprodução TV Globo - 19.06.2023 Simone recebe o disco pela marca de 200 milhões de reproduções no hit 'Erro Gostoso'

A cantora Simone Mendes participou do último programa comandado pelo apresentador Luciano Huck, ‘Domingão com o Huck’, da Rede Globo, exibido ontem (18). Homenageada por Ivete Sangalo, a atriz se emocionou no palco da atração e chorou após receber um disco de diamante duplo.



O prêmio foi dado pelo apresentador para Simone pela conquista de 200 milhões de reproduções na música “Erro Gostoso”, que marca a nova fase da carreira. A canção faz parte de “Cintilante”, o primeiro EP solo da cantora após o fim da dupla com a irmã Simaria em agosto de 2022.



“Eu creio que a graça de Deus é sobre a minha vida. Eu não seria nada se não fosse Deus, meus fãs do país inteiro e a minha equipe toda - que, com muito amor e carinho, está comigo nessa caminhada. Tenho muita história para contar e ver isso hoje é saber que a graça de Deus está sobre mim”, disse Simone com a voz embargada, enquanto era aplaudida pela platéia.



Além do disco de diamante duplo, a cantora recebeu homenagens do marido Kaká Diniz, e da colega profissional Ivete Sangalo. Ivete ressaltou as qualidades da amiga e revelou que os assuntos com Simone ultrapassam o ramo profissional.



“Simone é uma excepcional cantora, uma amiga tão grandiosa quanto cantora. Um coração cheio de amor. Somos muito parceiras e conversamos muito. A gente conversa muito sobre a vida, os filhos e o casamento. Simone: eu te amo, minha amiga”, enfatizou a apresentadora do “The Masked Singer Brasil”.

Já o marido aproveitou o momento para destacar a variedade da sertaneja nos diferentes papéis que ocupa: mulher, artista e mãe. Em meio aos vídeos em família com os filhos, Henry, de 8 anos, e Zaya, de 2 anos, ele pontuou que queria que as pessoas a conhecessem como ele a conhece fora dos palcos.



“Foi a mulher que eu escolhi para passar todo o resto da minha vida ao lado. Obrigado pela mulher incrível que você é, pela mãe, pela artista. Eu queria que as pessoas tivessem a oportunidade de conhecer a Simone que eu conheço de dentro de casa, não somente a Simone cantora. Se um dia tuas pernas cansarem, conta com as minhas para te carregar nas costas. Te amo, meu amor”, declarou Kaká.

Confira alguns momentos nos vídeos abaixo:

Simone merece todo sucesso ✨ Já conheci pessoalmente, uma artista super humilde e muitoooo talentosa SIMONE MENDES NO DOMINGAO #Domingão pic.twitter.com/3zXnswKXmo — Helmer Massau (@helmermassau) June 18, 2023





Ivete: "Simone é uma das maiores vozes do mundo" SIMONE MENDES NO DOMINGAO #Domingão pic.twitter.com/tTj1zB9HuA — Helmer Massau (@helmermassau) June 18, 2023