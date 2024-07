Laís Seguin Melody revela prejuízo financeiro após acidente de trânsito

Melody desabafou sobre seu estado de saúde após sofrer um grave acidente de trânsito. Apesar de afirmar estar bem, ela ainda sente dores pelo corpo. A cantora revelou ainda ter sofrido um prejuízo de R$ 400 mil quando sua van foi atingida por um ônibus. “Ela ficou prensada”, relatou a jovem.

Em entrevista ao programa Tá na Hora, do SBT, Melody comentou sobre a situação e revelou que alguns membros de sua equipe ficaram machucados após o acidente. “Gente, foi um acidente muito complexo, mas, graças a Deus, ninguém ficou internado, ninguém morreu, mas todo mundo ficou com dores. Teve um funcionário meu que rompeu os ligamentos da perna, mas pelo menos todo mundo saiu vivo”, refletiu ela.

Ela detalhou que a van estava parada atrás de um caminhão quando o ônibus, vindo em alta velocidade, colidiu com o veículo. “Tinha um caminhão na nossa frente, e o motorista do ônibus de trás veio com tudo. Nós estávamos parados na frente dele. A van ficou prensada no meio dos dois veículos. Infelizmente, foi um custo de R$ 400 mil. Estamos tentando entrar em contato com o pessoal do ônibus para ver se eles vão arcar com o prejuízo”, explicou Melody.

O motorista do ônibus alegou que não viu a van parada e que, ao tentar frear, não conseguiu evitar a colisão. Melody também mencionou que, apesar de estar usando cinto de segurança, foi arremessada dentro do veículo e sofreu diversos ferimentos, incluindo dores no pescoço, nas costas e uma pancada na cabeça.

“Eu fui para o hospital, fiz exames e fiquei quatro horas internada. Alguns dos meus músicos não conseguiram realizar o show porque não conseguiam ficar em pé”, completou a cantora. O acidente ocorreu na tarde de sábado (20), na Via Dutra, em Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Melody compartilhou fotos do veículo nas redes sociais e desabafou com seus seguidores.

“Gente, acabamos de sofrer um acidente! Olha isso! Está todo mundo mal”, disse ela, ainda chocada com a situação. “Graças a Deus ninguém morreu, está todo mundo bem. Foi um ônibus atrás, a gente estava de boa, parado. Olha o que aconteceu”, concluiu a artista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Melody (@melodyoficial3)

Verdadeiro nome de Melody

A cantora Melody também revelou seu nome de batismo durante uma entrevista a um podcast. “Sim, meu nome é Gabriela. Só Gabriela. Não é Melody Gabriela, nem Gabriela Melody. Não tenho Melody no meu nome”, compartilhou a jovem artista.

Apesar disso, Melody também contou que nem seus familiares a chamam pelo nome verdadeiro: “Até para a família sou Melody. Na verdade, como trabalho com meu pai e minha irmã, não tem essa de me chamarem de Gabi. É só Mel. Pergunto: ‘Quem é Gabriela mesmo?’ Porque eu realmente penso que eles estejam falando de outra pessoa”, explicou.