Reprodução Ana Maria Braga e Patricia Poeta no Encontro





Ana Maria Braga entrou no ar mais cedo, na manhã dessa segunda-feira (21), na tela da Globo. Antes de comandar o "Mais Você", ao vivo, a apresentadora foi a convidada do "Encontro" com Patricia Poeta.

Recebida com muitos elogios de Patricia, Ana também não resistiu à manifestação de carinho da plateia. "Bom dia. Bom dia. Obrigada. Obrigada. É bom ter plateia", disse a titular do "Mais Você" enquanto o auditório entoava "Ana, Ana, Ana".

Para alguns, teria sido uma possível indireta para o "Mais Você" ganhar uma plateia.

Vale lembrar que de 1996 a 1999, a jornalista comandou o "Programa Ana Maria Braga" nas noites da Record, inclusive, com direito a auditório e tudo. Logo depois, ela migrou para a Globo.

A visita de Ana já estava agendada há tempos. Fazia parte da programação especial dos 60 anos da emissora. Mas o papo foi reduzido e logo no início falaram da morte do Papa Francisco.

"Eu acho que ele representa muito não só para o catolicismo, mas para quem tem fé, para quem é cristão, acredita na Bíblia, na esperança. Eu estou muito emocionada. Desculpe, eu sem querer me sinto assim, mas acho que é algo que todo mundo está passando", disse Ana com a voz embargada.

Católica, Ana Maria Braga lembrou do legado do Papa Francisco. "Ao começar pelo nome, um santo que abriu mão de tudo, assim como o papa que quis um crucifixo de madeira, não de ouro; não usava o anel papal, que era todo cravejado [de pedras preciosas], mas o do seu bispado; cozinhava para si mesmo. Cuidou dos pobres", emendou.

O clima de emoção continuou no ar. Após assistir a um VT de 60 segundos com os melhores momentos do "Mais Você", Ana não resistiu e chorou ao falar do ex-amigo de trabalho Tom Veiga manipulador do Louro José. “Ele era o meu filho, era mais que um amigo. A convivência da gente foi se transformando nisso, num ninho de amor. Ele era um amigo, irmão, filho. Tudo ao mesmo tempo. Veio comigo desde a Record. E aí não tem como. É ainda um amor verdadeiro”, finalizou.