Ludmilla: 'Lud Sessions' bate a marca de 150 milhões de plays

As cantoras Ludmilla e IZA lançaram na última terça-feira (25) a aguardada colaboração Lud Session , que rapidamente se tornou um sucesso. Após o lançamento, o projeto acumulou impressionantes mais de 150 milhões de reproduções, marcando mais um hit nas carreiras das duas artistas. A parceria trouxe uma combinação única de talentos e estilos.

O resultado de streams é a soma de plataformas como YouTube, Spotify , Apple Music e Deezer , em poucos dias de lançamento.

Lud Session foi um dos projetos mais aguardados da Ludmilla nas últimas semanas e vem conquistando o coração do público.

No repertório, estão as músicas Morrer de Viver, Tô Querendo Mais , além de Sem Filtro e Saudade Daquilo , sucessos de IZA .

Os números de Ludmilla são superlativos: no Instagram , ela é seguida por mais de 30 milhões de fãs e no YouTube são mais de 8,9 milhões de inscritos em seu canal , onde soma a impressionante marca de mais de 4,1 bilhões de views.

Ludmilla investe em Luxo: novo imóvel em Miami tem vista de tirar o fôlego

A cantora Ludmilla anunciou nas últimas semanas através de suas redes sociais, que adquiriu um apartamento de luxo em Miami , nos EUA . O empreendimento, situado em um edifício moderno e elegante, possui características impressionantes, incluindo amplas janelas que oferecem uma vista panorâmica da cidade e do mar, além de uma decoração sofisticada e contemporânea.

“Feliz demais com a minha nova compra. Obrigada, Deus!” , celebra Ludmilla .

Recentemente a cantora apareceu de surpresa na Resenha Pagode e Chinelo , um dos mais tradicionais eventos de pagode da cidade carioca, para anunciar a tão aguardada turnê de Numanice #3 . Com ingressos esgotados em poucos minutos no Rio de Janeiro e em São Paulo , a turnê vai percorrer 19 cidades do país e também irá contemplar os fãs de Miami e Portugal .

Ludmilla é a primeira cantora negra da América Latina a alcançar 1 bilhão de streams somente no Spotify , e hoje já ultrapassa os 7 bilhões .