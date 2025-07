Reprodução SBT Lauana Prado no "Sabadou com Virginia"

Considerada como uma das principais vozes do feminejo contemporâneo, Lauana Prado passou por uma situação de assédio ao longo da carreira. Segundo ela, uma figura propôs um "teste do sofá" e em troca ajudaria ela a fazer contato com outra celebridade musical.



*O texto aborda temas sensíveis, como assédio, podendo desencadear reações diversas em algumas pessoas. Caso você se identifique ou conheça alguém que esteja passando por esse problema, disque 180

A artista afirmou ter negado a proposta. "Já fizeram uma proposta e eu não aceitei, obviamente. Graças a Deus, nunca precisei. Era para fazer tudo e passar uma noite", começou no "Sabadou com Virginia".





A sertaneja ainda ressaltou qual foi a chantagem feita pelo homem para ela aceitar a proposta. "Ele disse: 'se você aceitar, consigo te fazer chegar até o artista X'. Era uma pessoa muito influente da indústria fonográfica", revelou.

Lauana até cogitou recorrer aos meios legais para denunciar o assediador, mas optou por não levar o caso adiante. "O tempo se passou e hoje eu não faria, porque, primeiro, ele não merece essa audiência e acho que a maior resposta é quando Deus honra e as coisas acontecem", concluiu.

O que é?

No meio artístico, o "teste do sofá" é conhecido como uma prática na qual uma pessoa influente usa do poderio que tem para favorecer outro indivíduo, normalmente um subordinado ou artista sem fama, desde que este se submeta a práticas sexuais.

O jargão é usado na indústria fonográfica, mas também no audiovisual. Há vários relatos de atores, por exemplo, que alegam ter sido assediados por diretores, roteiristas e demais profissionais em troca de papéis em produções como filmes, séries e novelas.