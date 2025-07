Reprodução: Instagram/@fabianajustus Story de Fabiana Justus

Fabiana Justus, de 38 anos, compartilhou nesta segunda-feira (28) nas redes sociais a expectativa para conhecer o doador de medula óssea responsável pelo transplante que salvou sua vida. A influenciadora, filha de Roberto Justus, também esclareceu dúvidas de seguidores sobre o tratamento contra leucemia mieloide aguda.

Durante interação no Instagram, Fabiana contou que poderá solicitar o contato do doador em breve. “ Posso dar entrada no pedido a partir de 1 ano e meio do transplante (ou seja, a partir do dia 27 de agosto... TÁ CHEGANDO!). Mas sei que preciso maneirar nas expectativas porque ele também precisa querer trocar contatos! (Mas pela carta que ele me enviou, senti que ele vai querer.) Eu tô torcendo para ele me deixar apresentá-lo a vocês. Haha ”, disse.

A influenciadora esclareceu que segue em tratamento de manutenção e está livre da doença desde antes do transplante. “ Só para esclarecer, meu tratamento é de manutenção! Estou em remissão (zerda de doença) desde antes do transplante de medula e assim permanecerei para sempre se Deus quiser! ”, afirmou.

Fabiana revelou o diagnóstico em janeiro de 2024 e passou por quimioterapia e transplante de medula. A alta hospitalar aconteceu em abril do mesmo ano.

Além de falar sobre a expectativa para o encontro com o doador, ela comentou sobre o impacto emocional após a morte de Preta Gil, vítima de câncer. Fabiana admitiu que a notícia trouxe lembranças difíceis.

“ Não tem como não ficar mal. Nós, pacientes oncológicos, torcemos muito uns pelos outros. É uma sensação de que 'uma de nós' se foi. Eu tinha muita esperança de que ela iria ficar bem ”, escreveu.

Segundo ela, o acompanhamento médico tem sido essencial para lidar com os gatilhos. “ Meus médicos sempre ficam relembrando que cada paciente é um, cada doença é uma, cada corpo é um e cada resposta é uma ”, completou.