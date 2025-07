Reprodução: Globo Médico deu um show no Domingão com Huck





Um participante identificado como Sidney, que esteve no Quem Quer Ser um Milionário deste domingo (27), no Domingão com Huck, quase chegou a tão esperada pergunta do milhão. Em determinado momento do programa, ele percebeu saber a resposta que valia R$ 500 mil e, mesmo tendo como meta um valor menor, decidiu continuar — mas acabou desistindo e levou R$ 300 mil para casa.

O homem havia estipulado como meta pessoal o valor de R$ 150 mil, mas teve um ótimo desempenho e foi longe na competição. Ele chegou até a penúltima pergunta, acertando com segurança as rodadas anteriores.





No entanto, a pergunta de R$ 500 mil o pegou de surpresa. Ele foi questionado sobre o período em que o Império Romano esteve ativo, e as datas semelhantes nas alternativas o deixaram em dúvida:

"Luciano, os números são muito próximos, não vou lembrar" , disse ele, pensativo.

Luciano Huck então comentou:

"Ou você sabe, ou não. Ou você estudou isso pro Enem, ou não" , pontuou.

Sidney ainda refletiu:

"Lembro da queda do Império Romano do Oriente, que foi um pouco antes das grandes navegações" , contou.

Curiosamente, sua primeira escolha foi a alternativa correta: entre 27 a.C. e 476 d.C.

"O Império Romano do Ocidente, lembro que foi por volta do século 4, mas não sei a data exata. Imagino que seja a letra C" , afirmou.

No entanto, ao analisar mais detalhadamente a pergunta, acabou mudando para a letra D, que indicava o período entre 46 a.C. e 482 a.C. Sem ter certeza, optou por não arriscar e deixou o jogo com R$ 300 mil.

"Se eu tivesse continuado, teria chutado a alternativa errada" , comentou aliviado.

Quem já ganhou o 'Quem Quer Ser um Milionário'?

Somente uma única participante levou para casa o prêmio de R$ 1 milhão. Trata-se da jornalista Jullie Dutra, em dezembro de 2023. Ela conquistou o prêmio ao responder corretamente qual era o número da camisa que Pelé (1940–2022) utilizou na Copa do Mundo de 1958: a 10.

Jullie venceu por utilizar bem sua estratégia ao guardar uma das ajudas: a opção "ligar para um amigo". Com esse recurso, ela conseguiu pesquisar a resposta na internet com o auxílio de sua amiga Nefertite Amanajás, de Belém.