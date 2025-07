Instagram/Reprodução Hayley Williams surpreende fãs com 17 faixas inéditas

Hayley Williams, vocalista do Paramore, pegou os fãs de surpresa ao lançar 17 músicas inéditas em seu site oficial.

O acesso foi liberado por meio de um código promocional enviado junto a um novo lançamento da Good Dye Young, marca de tintura de cabelo fundada pela artista.

Ao inserir o código, os fãs foram direcionados a uma página com as novas faixas, entre elas “True Believer”, “Mirtazapine”, “Hard”, “Negative Self Talk” e “Discovery Channel”.

Além das canções, a plataforma trouxe conteúdos extras, como um vídeo de apresentação gravado em 2017, imagens de um livro de letras e uma camiseta estampada com a frase: "Hayley Williams é minha banda favorita".

Neste ano, Williams já havia colaborado com Moses Sumney na faixa “I Like It I Like It”.

A cantora também conta com dois álbuns solo, “Petals for Armor” (2020) e “Flowers for Vases / Descansos” (2021), além de três EPs.

O lançamento acontece poucos dias após a edição digital de luxo de “All We Know Is Falling”, álbum de estreia do Paramore, que ganhou versões inéditas e marcou o 20º aniversário do disco.

Confira o repertório completo do novo projeto da artista:

“True Believer” “Kill Me” “Blood Bros” “Negative Self Talk” “EDAABP” “Mirtazapine” “Ice In My OJ” “Brotherly Hate” “Zissou” “Discovery Channel” “Dream Girl In Shibuya” “Hard” “Love Me Different” “Disappearing Man” “Glum” “I Won’t Quit On You” “Whim”