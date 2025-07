Reprodução Luciano Szafir homenageia Sasha com fotos raras nos 27 anos

Luciano Szafir celebrou nesta segunda-feira (28) o aniversário de 27 anos de Sasha Meneghel, filha que teve com a apresentadora Xuxa. O ator compartilhou um álbum de fotos emocionantes, incluindo registros da infância da estilista e momentos em família.

As imagens publicadas no Instagram mostram Sasha em várias fases, desde criança até a vida adulta. Entre os cliques, aparecem também os irmãos Mikael e David, frutos da relação de Szafir com Luhanna Szafir, além de fotos com o marido da aniversariante, João Lucas.

“ Parabéns filhinha, cada momento maravilhoso, como sou grato por ser seu pai, te amo pequenina ”, escreveu o ator na legenda. A publicação rapidamente recebeu comentários de fãs que acompanharam o crescimento de Sasha ao longo dos anos.

Xuxa, mãe da estilista, publicou uma mensagem carinhosa nas redes sociais. “ Sá, meu anjo, há 27 anos você chorou pela primeira vez, mas demorou a chorar, o que deixou seu pediatra Sergio e os médicos com receio... Eu não entendi muito naquele momento, mas hoje tenho certeza que você não veio ao mundo pra chorar e sim espalhar amor e alegria por onde passa ”, escreveu.

A apresentadora reforçou o orgulho pela trajetória da filha. “ Hoje, no seu niver, eu quero que você tenha certeza que você é muito mais do que eu, sua Bá (Mariazinha) e seu pai imaginávamos. Todos que te conhecem sentem orgulho de você e torcem por você. Eu, Ju, seu pai, João e todos seus amigos te amamos muito, muitooo, e o meu desejo é que você continue sendo muito amada por todos e nunca esqueça que você é o amor da minha vida. Seja sempre feliz! ”, completou.

Sasha, que vive entre o Brasil e os Estados Unidos, tem carreira consolidada na moda e mantém vida discreta. Casada desde 2021 com João Lucas, ela aparece em registros recentes celebrando a data ao lado da família e amigos.