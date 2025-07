Reprodução: SBT Patricia Abravanel ri após confundir nome





Patricia Abravanel protagonizou uma gafe irreverente durante mais uma edição do Programa Silvio Santos, exibido pelo SBT no último domingo (27). A apresentadora trocou o nome do convidado, Lord Vinheteiro, por uma expressão de cunho sexual ao vivo, arrancando risadas dos jurados.

“Eu ia dizer punheteir*” , disse Patricia, rindo.

O episódio aconteceu durante o quadro Show de Calouros, que recebeu o pianista e influenciador Lord Vinheteiro. Durante a atração, o humorista Victor Sarro resolveu fazer uma piada recorrente em seu canal no YouTube, na qual chama o artista de "Frank", utilizando um trocadilho de duplo sentido.





“Falei pra ele que o homem era infantil desde a época do Frank. Ele perguntou: ‘Que Frank?’ e eu respondi: ‘Aquele que te pegou atrás do tanque’. Esse vídeo viralizou tanto que hoje em dia chamam ele de Frank nas ruas” , contou Victor.

A brincadeira acabou confundindo Patricia, que passou a chamar o convidado de "Jack" ao longo do programa e, depois, de “Frank Vinheteiro”, sem perceber o erro.

Victor Sarro então corrigiu a apresentadora: “Tô muito feliz que você tá chamando ele de Frank Vinheteiro, e não de Lord Vinheteiro, que é o nome dele” , brincou o humorista.

A confusão aumentou ainda mais quando Patricia misturou o trocadilho com o nome artístico do convidado, cometendo a gafe. “É Lord”, disse ela. “Diretor, eu ia falando Frank Punheteir*, mas é Lord. Desculpa, Lord” , completou, caindo na risada.

O músico levou tudo na esportiva e acompanhou as risadas dos jurados. Ao final do quadro, Patricia corrigiu o nome do convidado e entregou o prêmio pela participação no programa.

Sobre Patricia Abravanel

Patricia Abravanel é apresentadora e empresária. Filha do apresentador Silvio Santos e da autora Íris Abravanel, seguiu a carreira do pai e tornou-se apresentadora no SBT. Ela iniciou sua trajetória no programa SBT – 30 Anos, uma atração que relembrava a história da emissora.

Fez sucesso em programas como Roda a Roda, Cante se Puder, Máquina da Fama e Vem Pra Cá. Desde 2022, passou a substituir o pai no Programa Silvio Santos e se consolidou como vice-líder absoluta no horário. É a única mulher com um programa solo no horário nobre da televisão aberta.