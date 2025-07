Reprodução/Instagram Gilberto Gil e filha, Preta Gil

Gilberto Gil falou nesta segunda-feira (28) sobre o luto pela morte da filha, Preta Gil. Antes da missa de sétimo dia da artista, o cantor conversou com jornalistas.





Segundo o músico, a despedida já era esperada por familiares e pessoas próximas. " Todos sabem, no país inteiro, que a Preta passou por um longo período de adaptação à partida, ao processo todo de ir embora ", declarou à imprensa no local.

Preta Gil, que lutava contra um câncer no intestino desde janeiro de 2023, morreu no último dia 20, após complicações da doença.

Ela passou por diversas cirurgias e etapas de quimioterapia e radioterapia no Brasil, mas nos últimos meses estava em tratamento experimental nos Estados Unidos.

" A ficha, para ela especialmente, e para nós todos, foi caindo aos poucos. Foram dois anos, não é? O que fica mais acentuado no pesar da perda é o fato de que houve um sofrimento muito grande dela ", disse Gil.

O cantor, visivelmente emocionado, afirmou que a memória da filha seguirá viva e a perda trouxe um impacto coletivo.

" Uma memória dela ter uma circulação muito grande, muito permanente, é um consolo, é um contraponto a essas dificuldades de afirmação do afeto pelas quais o mundo passa ultimamente. Então, a partida dela também tem essa contribuição, contribui para nós sermos mais amorosos e mais afetivos ", concluiu.

Show de Belém é adiado por luto

A equipe de Gilberto Gil anunciou o adiamento do show da turnê Tempo Rei, que aconteceria no dia 09 de agosto, em Belém, no Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão).

A decisão foi tomada em respeito ao luto pela morte de Preta Gil.

Segundo comunicado oficial, a produção está trabalhando para remarcar a apresentação e garantiu que todas as outras datas da turnê seguem mantidas.

Novas informações serão divulgadas nos canais oficiais da turnê e da produtora 30e.





Morte e trajetória

A morte de Preta Gil foi confirmada por sua assessoria na noite de 20 de julho.

Filha de Gilberto Gil com Sandra Gadelha, ela nasceu em 08 de agosto de 1974, no Rio de Janeiro, e atuou como cantora, compositora, atriz e empresária.

Foi também afilhada de Gal Costa, um dos grandes nomes da MPB.

Preta deixou um filho, Francisco, de 28 anos, e uma neta, Sol de Maria, de sete.

Em agosto de 2024, chegou a revelar publicamente que o câncer havia voltado e se espalhado para outras partes do corpo. Mesmo com o tratamento fora do Brasil, o quadro evoluiu para uma condição irreversível.