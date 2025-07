Instagram Ingrid Guimarães e Monica Martelli andam de biquíni em Sevilla

Ingrid Guimarães, de 53 anos, e Monica Martelli, de 57 anos, chamaram atenção ao caminhar de biquíni pelas ruas de Sevilla, na Espanha, durante viagem nesta segunda-feira (28). As atrizes publicaram um vídeo nas redes sociais mostrando o momento.





O registro, divulgado no Instagram de Monica, mostra as duas caminhando sob forte calor apenas de biquíni. “ Encarando o calor de Sevilha com amor próprio! ”, escreveu a atriz na legenda, arrancando risadas e elogios dos seguidores.

Nos comentários, fãs reagiram com entusiasmo à descontração da dupla. “ Maravilhosas ”, elogiou uma internauta. “ Elas paradas já são engraçadas ”, escreveu outra.

Ingrid e Monica costumam dividir viagens. As duas aparecem sorrindo e brincando enquanto caminham sob o sol intenso que atinge a cidade espanhola.

Sevilla enfrenta temperaturas elevadas neste período do verão europeu, o que justifica a escolha das atrizes pelo traje de banho para circular pelas ruas.