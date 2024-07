The Music Journal Brazil Dennis anuncia ‘Baile do Dennis’ em São Paulo

O DJ e produtor Dennis , um dos maiores nomes do funk brasileiro na atualidade, anunciou na última semana o a data do aguardado Baile do Dennis em São Paulo , que acontecerá no dia 27 de julho , no Campo de Marte , na zona norte da capital.

Os ingressos já estão disponíveis para venda no site da Sympla .

Conhecido por suas performances energéticas e por reunir grandes nomes da música, o Baile do Dennis é um espetáculo que mistura os maiores sucessos do funk, com batidas envolventes e uma produção de tirar o fôlego. Dennis , que já possui uma carreira consolidada e é responsável por hits que dominam as paradas de sucesso, promete entregar uma noite inesquecível para o público paulistano.

Atualmente, Dennis conta com 14 milhões de ouvintes mensais no Spotify e reúne no YouTube mais de 4,9 milhões de inscritos . No Instagram, são mais de 4,4 milhões de seguidores e mais de 2,2 milhões no TikTok .

Filha de Dennis fala da importância do pai e de Kamilla Fialho em sua carreira

Tília , um dos nomes em ascensão da cena pop funk, traz consigo a herança do funk em suas veias. Filha do DJ Dennis e da empresária Kamilla Fialho , nomes importantes da cena musical, a cantora revela que crescer imersa neste ambiente musical influenciou sua trajetória artística, além disso destacou a importância dos pais em sua carreira.

A artista conta que, desde pequena, fazia questão de acompanhar todo o trabalho dos pais e assim, foi podendo construir uma visão da vida artística e sonhando em um dia seguir carreira na música.

“Acompanhei minha mãe criando artistas do zero, então, desde pequenininha, era algo que admirava e me via fazendo no futuro. É interessante porque tenho minha mãe na criação estratégica de tudo sobre um artista, e meu pai no lado musical. Através deles, pude ter uma visão 360 do que significa ser um artista. E isso me encantava muito. Sempre soube que queria seguir essa profissão, mas nunca contei aos meus pais. Eles descobriram como todo mundo” , afirma.

Tilia revela que devido a sua timidez, nunca havia soltado a voz ao lado dos pais. Por isso, quando decidiu ser cantora foi uma verdadeira surpresa para ambos: “Cantar era algo que não fazia na frente deles e de ninguém. E quando fazia e alguém elogiava, ficava morrendo de vergonha. Mas aos 17 anos, durante a pandemia, passei muito tempo com meu pai em casa, algo que nunca tínhamos tempo para fazer “.

!Então, pedi para ele criar uma música para mim, ele começou a produzir, e eu comecei a cantar. Passou um mês, comecei a lançar as coisas. Meu pai é DJ, assim pedi para ele me ensinar a tocar, pedi para minha mãe lançar a música para mim. Eles estavam fazendo, mesmo sem entender nada. Depois, decidi seguir mesmo, e foi aí que tudo começou”, diz.

Segundo a cantora, as pessoas já olham para ela com uma expectativa maior, por conta da pressão e da responsabilidade de ser filha de dois grandes nomes do cenário musical. No entanto, ela afirma não se prender a isso.

“Na verdade, apenas nasci e escolhi essa profissão, mas não posso me cobrar pelas expectativas que as pessoas criam em mim por ser filha deles. No início, isso me pressionava muito, atrapalhava, porque me comparava absurdamente, sendo que tenho 20 anos de vida e meu pai tem 20 anos de carreira. Com o tempo, aprendi que não tenho que me comparar; cada um tem sua trajetória, seu momento. Hoje em dia, não ligo, sei o que quero, meu propósito, e meus pais me ajudam. Minha mãe é minha empresária, meu pai faz as músicas junto comigo, sempre me dando muito apoio. Tenho muito orgulho deles, mas não entro nessa competição ou comparação” , declarou.