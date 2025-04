Reprodução Instagram - 17.5.2024 A brasileira se envolveu com o astro britânico nos anos 90.





Luciano Gimenez compartilhou um registro raro ao lado de Mick Jagger e o filho, Lucas Jagger. A apresentadora brasileira e o vocalista do The Rolling Stones tiveram um romance no final da década de 90.

O registro foi resgatado durante uma sessão de retrospectiva da contratada da RedeTV!. Antes, ela compartilhou uma foto de quando tinha apenas 15 anos, seguida de outra de quando era ainda mais nova.

Reprodução/@lucianagimenez A apresentadora resgatou fotos de sua infância e adolescência.





Em outra publicação, Gimenez compartilhou um registro dos dois filhos: "Meus filhos lindos". Além de Lucas, ela é mãe de Lorenzo Fragali, fruto da relação com o empresário Marcelo de Carvalho, um dos donos da emissora paulista.

Por fim, foi a vez do registro ao lado de Mick Jagger e de Lucas. "Mamãe + Daddy [papai]", legendou a comandante do " Superpop ". Ela deu à luz ao filho do casal em maio de 1999. O rapaz completa 26 anos em 18 de maio.

Reprodução/@lucianogimenez Luciana Gimenez resgatou fotos antigas dos dois filhos.