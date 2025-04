Fábio Rocha/TV Globo Os dois sobreviventes do paredão estarão na final do BBB 25.





O último paredão do BBB 25 está formado: João Pedro, Renata e Vitória Strada disputam a preferência do público. O trio foi automaticamente confirmado na berlinda após a vitória de Guilherme Vilar na Prova do Finalista.







Apesar das acusações de que teria trapaceado, Tadeu Schmidt consagrou a conquista no programa ao vivo. O pernambucano venceu a disputa após ficar 12h na prova de desistência. Com o resultado, o genro de Joselma foi o primeiro a carimbar o passaporte para a grande final da temporada.

Outros dois participantes se juntarão ao brother, enquanto o eliminado no último paredão vai precisar se contentar com o quarto lugar. O resultado será divulgado no programa de domingo (20), definindo também os três finalistas.

Reprodução/Globo Tadeu Schmidt abriu a votação do último paredão do "BBB 25".





Até então, o último eliminado foi Diego Hypolito, que foi o 20º participante a deixar a disputa. O ex-ginasta recebeu 59,77% da média dos votos na disputa contra Renata e Vitória. Ele saiu da casa nesta quinta-feira (17).