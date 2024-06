Cassio Pastrana Taylor Swift faz história no Reino Unido com seu novo álbum

A popstar Taylor Swift alcançou mais uma marca histórica em sua carreira no Reino Unido, emplacando o seu novo álbum The Tortured Poets Department no topo da parada britânica pela sexta semana não consecutiva.

Com isso, este é o seu álbum que mais está durando nesta posição no Reino Unido. The Tortured Poets Department , o 11º álbum de estúdio de Taylor Swift , superou o resultado alcançado com Midnights de 2022, que concluiu 5 semanas não consecutivas no topo da Official Charts Company . Isso se deve ao sucesso de sua atual turnê The Eras Tour , que contempla em seu setlist as canções de álbuns como 1989, Midnights, Folklore e Reputation.

Taylor Swift confirma data do fim da turnê ‘The Eras Tour’ A estrela pop Taylor Swift confirmou nesta quinta-feira (13) a data em que a sua atual e bem sucedida turnê The Eras Tour será finalizada.

A The Eras Tour fez história desde que iniciou em março de 2023, se tornando a turnê de maior bilheteria de todos os tempos, depois de arrecadar US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,3 bilhões no câmbio atual). No mês de outubro de 2023, o filme sobre a turnê arrecadou US$ 261,6 milhões (cerca de R$ 1,4 bilhões) nos cinemas de todo o mundo.

O repertório dos shows de Taylor Swift tem a duração de três horas e inclui 44 músicas de 11 álbuns. Depois que The Tortured Poets Department , seu 11º álbum de estúdio foi lançado em abril, a popstar incluiu algumas de suas músicas no setlist.

Agora, Swift confirmou quando a atual turnê será encerrada: “Esta é a primeira vez que reconheço para mim mesma e admito que esta turnê terminará em dezembro” .

E continuou: “Você fez muito para estar conosco. Você fez planos com muita antecedência. Você planejou o que vestiria. Você memorizou as letras. Você chegou aqui. Você descobriu como estacionar. Você descobriu transporte, e eu quero passar o 100º show apenas pensando nisso e vivendo aquele momento e estando aqui com você, e só sei que aprecio cada grama de esforço que você faz para estar conosco quando este show atingir os três dígitos em mostra então, obrigada!” , concluiu a cantora.

Cantora entra com pedido de marca registrada para novos negócios A popstar Taylor Swift está de olho em novos negócios na indústria musical. Agora, a hitmaker de Shake It Off , entrou com um pedido de marca registrada para a frase Female Rage: The Musical.

De acordo com o processo, Taylor deseja usar a marca registrada para fins como partituras eletrônicas para download, gravações de som musical, gravações de áudio com música e entretenimento musical, além de publicações digitais, livros e mercadorias.

A frase foi estreada pela cantora em um de seus recentes posts no Instagram: “Este post é dedicado à nova seção Tortured Poets da Eras Tour (também conhecida como Female Rage The Musical!) e a todos que tornaram essas memórias tão mágicas”.

Na sequência, Taylor Swift agradeceu aos seus fãs pelo apoio recebido: “Estou muito grata por termos mostrado isso pela primeira vez para você, porque você nos deu muita emoção, paixão e amor. Estou MUITO animada para tocar isso para todos os públicos da turnê.”