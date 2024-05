Divulgação Chitãozinho e Xororó

Uma das duplas sertanejas mais conhecidas no Brasil e no mundo, Chitãozinho e Xororó levarão o gênero musical ao Rock in Rio 2024, conhecido por apresentações voltadas ao rock e ao pop. Outros sertanejos, como Ana Castela, Luan Santana e Simone Mendes, também participam do evento.



Em entrevista ao Gshow, a dupla comentou das expectativas para o show e garantiu que o hit “Evidências” será cantado. “Vai ser muito especial tanto para nós quanto para o festival, porque o Brasil ama música sertaneja”, afirmou Chitãozinho.



Já Xororó comentou sobre a escolha de levar a canção “Evidências” ao palco do Rock in Rio. “É uma música que ultrapassou todas as barreiras do preconceito. É muito comum nos shows de rock as pessoas saírem cantando nos metrôs do Brasil e do mundo”, defendeu Xororó, pai de Sandy e Junior.



O Rock in Rio 2024 ocorre nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Os ingressos começam a ser vendidos nesta quinta-feira (23), às 19h, somente no formato online. Os preços variam entre R$ 397,50 e R$ 795.

