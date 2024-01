Reprodução/Instagram Sandy curte dia de parque com Lucas Lima e fãs apontam reconciliação

A cantora Sandy fez uma publicação nesta segunda-feira (8) que deixou fãs intrigados. A artista registrou no Instagram que curtiu um dia de parque em Los Angeles, Estados Unidos, acompanhada do ex-marido Lucas Lima e dos pais Xororó e Noely. A aparição da dupla fez com que internautas sugerissem uma suposta reconciliação do ex-casal.

Na rede social, Sandy publicou uma sequência de fotos que mostra a visita ao parque temático da Universal Studios. "Passando pra deixar um registro de um dia delicioso", destacou a cantora.

A artista posou alegre ao lado do músico Lucas Lima, com quem foi casada durante 15 anos e tem um filho de 8 anos. A aparição, que também incluí a presença dos pais dela, gerou rumores de que o ex-casal estaria se reconciliando.

"Não importa o que digam. Essas fotos e situações dão esperança pro Brasil, sim, que tem volta! Eles estão bem resolvidos, mas ficam brincando com os nossos sentimentos kkk", comentou uma fã.

"Ai gente às vezes o casal só precisa dar uma respirada mesmo! Torço por vocês juntinhos ❤️", desejou outra. "No off rola um flashback, sim, certeza rs", adicionou uma terceira.