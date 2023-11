Foto: Reprodução / YouTube Ed Sheeran

A organização do “Rock in Rio 2024” , que marca os 40 anos do evento, divulgou as três primeiras atrações internacionais que compõem o elenco de músicos do próximo festival, que ocorre nos dias 13,14,15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024.



Conhecido pelas composições românticas, Ed Sheeran foi confirmado como um dos cantores a se apresentarem. Além dele, integram o time de artistas internacionais: Ne-Yo e Joss Stone , ambos participaram da primeira edição do “The Town” neste ano.



Fora os três músicos internacionais, uma cantora brasileira está confirmada desde janeiro deste ano. Trata-se de Ludmilla, que, ano passado, se apresentou no espaço secundário Palco Sunset e, em 2024, assume o principal, o Palco Mundo.



Sheeran se apresenta no mesmo palco que Ludmilla . O cantor já esteve no Brasil em outros anos, como em 2015, 2017, 2018 e 2019. O Rock in Rio 2024 marca a vinda dele ao país após 5 anos.

