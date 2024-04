Foto: Divulgacao Ana Castela

A cantora sertaneja Ana Castela , de 20 anos, viralizou na web depois de ter dado uma resposta atravessada a um fã que acompanhava o show dela no Ribeirão Rodeo Music, que ocorreu em Ribeirão Preto no último sábado (20). Ela tinha recebido uma cantada do espectador.







"Você é velho! Sai fora, eu gosto é de novinho", rebateu a artista depois de ler um cartaz com um flerte direcionado à ela. O momento aconteceu enquanto ela cantava a música "Boiadeira" , um dos hits que a fizeram se destacar no mercado fonográfico.





Além de negar a cantada do fã, Castela explicou qual a faixa etária que ela considera como "novinho". "26 anos ou 27", avaliou. Gustavo Mioto, ex-namorado da sertaneja , tem 27 anos de idade. O ex-casal viveu um relacionamento marcado por idas e vindas. O último término foi em janeiro deste ano .





O ex-casal lançou uma música em conjunto, intitulada como "Fronteira" . Segundo Mioto , foi durante a gravação da canção que ele e Ana Castela decidiram reatar o namoro pela primeira vez. Antes disso, no entanto, eles ja haviam terminado outra vez, em setembro de 2023. Atualmente, os cantores estão solteiros.

