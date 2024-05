Tiago Ghidotti Rock in Rio 2024 bate recorde de vendas na pré-venda: ingressos esgotados

Em duas horas e quinze minutos, todos os ingressos de pré-venda para as sete noites do Rock in Rio 2024 foram vendidos. Porém, uma data em específico se sobressaiu como a que mais rápido se esgotou.

Em meia hora, o “dia do pop”, como é considerado o 22 de setembro, já não tinha mais entradas disponíveis na modalidade. O dia tem como atrações principais o canadense Shawn Mendes , no palco Mundo, e a americana Mariah Carey , no Sunset.

Também passarão pelos dois palcos principais – lembrando que o Mundo e o Sunset passam a ter as mesmas dimensões a partir dessa edição – Akon, Ne-Yo, Luísa Sonza, Ney Matogrosso, Olodumbaiana (Baiana System & Olodum) e Homenagem a Alcione .

A venda geral será aberta na próxima quinta-feira (23), a partir das 19h, no site da Ticketmaster . O valor de cada tíquete é R$ 795 (inteira) e R$ 397,50 (meia) por dia e sem taxa de serviço.

Os fãs que compraram o Rock in Rio Card podem escolher a data que desejam ir ao Rock in Rio também pelo site Ticketmaster, na seção “Meus pedidos”. O prazo máximo é até esta terça-feira (21).

Sobre o Rock in Rio 2024

O Rock in Rio 2024 acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. A nova edição marca os 40 anos de história do evento, criado em 1985.

Confira abaixo as atrações completas de cada data.

13/09:

Palco Mundo: Travis Scott | 21 Savage | Matuê com part. Wiu e Teto | Ludmilla

Palco Sunset: MC Cabelinho + Coral das Favelas | Orochi + Chefin + convidado a ser anunciado | Veigh + Kayblack | Funk Orquestra convida MC Daniel, Rebecca e MC Soffia

New Dance Order: Deadmau5 | Fatsync x Malifoo | Chemical Surf | Cat Dealers

Espaço Favela: TZ da Coronel e Borger | Kevin o Chris | Slipmami

Global Village: Karan Aujla | Katú Mirim | Victor Xamã

14/09:

Palco Mundo: Imagine Dragons | OneRepublic | Zara Larsson | Lulu Santos

Palco Sunset: NX Zero | James | Christone “Kingfish” Ingram” | Pato Fu + Penélope

New Dance Order: DJ Snake | Kvsh | Öwnboss | Liu

Espaço Favela: Dennis DJ | Thiago Pantaleão | Lourena

Global Village: Hermeto Pascoal & Grupo | Mestrinho | Amaro Freitas

15/09:

Palco Mundo: Avenged Sevenfold | Evanescence | Journey | Os Paralamas do Sucesso

Palco Sunset: Deep Purple | Incubus | Planet Hemp + Pitty | Barão Vermelho

New Dance Order: Artbat | Mila Journée | Binaryh | Ruback

Espaço Favela: MC Poze do Rodo | MC Hariel | Ster

Global Village: Anees | Terra Celta convida Orquestra Refugi | Larissa Luz

19/09:

Palco Mundo: Ed Sheeran | Charlie Puth | Joss Stone | Jão

Palco Sunset: Gloria Groove | Ferrugem convida Gilsons | Filipe Ret convida Caio Luccas | Pedro Sampaio

New Dance Order: Wade | Victor Lou | Gabe | Illusionize

Espaço Favela: Xande de Pilares | Fundo de Quintal | Vinny Santa Fé

Global Village: Noa Kirel | Bixiga 70 | Sambaiana

20/09:

Palco Mundo: Katy Perry | Karol G | Cyndi Lauper | Ivete Sangalo

Palco Sunset: Iza | Gloria Gaynor | Tyla | Luedji Luna convida Tássia Reis e Xênia França

New Dance Order: Alison Wonderland | Curol x Barja | Ashibah | Samhara

Espaço Favela: Pocah | MC Dricka | Brisa Flow

Global Village: Angélique Kidjo | Carminho | Juliana Linhares

21/09:

Palco Mundo: Para Sempre: Rock (Capital Inicial, Detonautas, NX Zero, Pitty, Rogério Flausino e Toni Garrido) | Para Sempre: Sertanejo (Chitãozinho & Xororó e Orquestra Heliópolis convidam Ana Castela, Junior, Luan Santana e Simone Mendes) | Para Sempre: MPB (Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Majur, BaianaSystem, Ney Matogrosso, Margareth Menezes e Gaby Amarantos) | Para Sempre: Trap (MC Cabelinho, Kayblack, Matuê, Orochi, Filipe Ret, MC Ryan SP e Veigh)

Palco Sunset: Para Sempre: POP (Duda Beat, Gloria Groove, Jão, Ludmilla, Lulu Santos e Luísa Sonza) | Para Sempre: Samba (Zeca Pagodinho convidam Alcione, Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Maria Rita e Xande De Pilares) | Para Sempre: Rap (Criolo, Djonga, Karol Conká, Marcelo D2 e Rael)

Global Village: Para Sempre Futuro Ancestral (Gang do Eletro e Suraras do Tapajós) | Para Sempre: Bossa Nova (Bossacucanova com participação de Cris Delanno, Leila Pinheiro, Roberto Menescal e Wanda Sá) | Para Sempre: Soul (Banda Black Rio, Claudio Zoli e Hyldon) | Para Sempre: Jazz (Leo Gandelman, Jonathan Ferr, Antônio Adolpho e Joabe Reis)

Espaço Favela: Para Sempre: Funk (MC Don Juan, MC Hariel, MC IG, MC Livinho, MC Dricka, MC Ph) | Para Sempre: Música Clássica (Nathan Amaral e Orquestra Jovem Da Sinfônica Brasileira) | Para Sempre: Baile Funk (Buchecha, Funk Orquestra, MC Carol, Tati Quebra Barraco, Cidinho E Doca e Kevin O Chris) | Para Sempre: Favela é Terra Indígena

New Dance Order: Para Sempre: Eletrônica (DJs Mochakk, Beltran X Classmatic, Eli Iwasa X Ratier e Maz X Antdot).

22/09:

Palco Mundo: Shawn Mendes | Akon | Ne-Yo | Luísa Sonza

Palco Sunset: Mariah Carey | Ney Matogrosso | Olodumbaiana -> BaianaSystem & Olodum | Homenagem à Alcione com OSB, Diogo Nogueira, Mart’nália, Majur, Péricles e Maria Rita

New Dance Order: Kaskade | Bhaskar | Jetlag | Dubdogz

Espaço Favela: Belo | Livinho | Luiz Otávio

Global Village: Angélique Kidjo | Almério e Martins | Lia de Itamaracá

