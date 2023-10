Reprodução/Instagram Criador do Rock in Rio e The Town quer Luan Santana nos festivais

Parece que teremos sertanejo nos grandes festivais de pop, sim. O criador do Rock in Rio e The Town afirmou que quer Luan Santana se apresentando em um dos festivais.

Roberto Medina contou que além do gênero, o cantor também apresenta uma pegada pop, que está ligada com os seus eventos.





"Eu queria convidar o Luan Santana, não sei porque não conseguimos. Mas ele certamente estará aqui ou no Rock in Rio", afirmou ele a Billboard Brasil.

Durante o The Town, houve uma discussão entre os organizadores do evento e a web sobre a presença de artistas sertanejo nos festivais.

Sobre isso, Medina pontuou: "Hoje não existe mais espaço para rótulos. Luan é sertanejo, mas também é pop. Tem uma performance fantástica, uma trilha fenomenal. Aliás, o convidei para assistir a umas apresentações do The Town comigo", disse ele.

Web reage à presença de Luan Santana no Rock in Rio ou The Town

luan é 100% showman, com shows de estrutura impecável e repertório sensacional. ele vai arrasar no rock in rio e the town 🚀e quem tá espumando vai aclamar mto nem q seja no off pic.twitter.com/uD7tgoweU8 — love (@favsturkiye) October 11, 2023









MEDINA CONFIRMANDO O IN DE LUAN NO THE TOWN OU ROCK IN RIO TÔ TODO ME TREMENDO pic.twitter.com/OCwvKun31D — 🌴BETO (@raresinais) October 11, 2023









o que o luan santana vai fazer no rock in rio não é brincadeira não, vão entender de fato oq é um popstar brasileiro e maior artista masculino da geração pic.twitter.com/3Iw9phS7hq https://t.co/DFKGEYy7dw — 𝒍𝒊𝒂. (@tuitaludica) October 11, 2023









o veio medina é muito fã do meu lu, né. o sorrisão já imaginando ele no rock in rio pic.twitter.com/au6VWtaZjg — ؘ (@meusantxna) October 11, 2023





