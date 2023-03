Reprodução/Instagram - 09.03.2023 Xororó compartilhou cenas de treino aos 65 anos





O cantor Xororó impressionou os seguidores nesta quarta-feira (8) ao compartilhar registros do treino nas redes sociais. O sertanejo de 65 anos exibiu cenas realizando atividades físicas de musculação e foi elogiado pelos fãs na publicação do Instagram.

"Para você que gosta de seguir o Vô Geppetto, fique à vontade", brincou a dupla de Chitãozinho na legenda da postagem. Entre os exercícios realizados e compartilhados no vídeo, o cantor aparece realizando agachamentos e fortalecendo os músculos com atividades com diferentes pesos.





"Muito melhor que eu que vou 'quarentar', arrasou", elogiou uma pessoa nos comentários. "Vô Geppetto versão maromba está 'on'", brincou outra. "Me senti humilhada", comentou mais uma. "Está pegando mais peso que eu, está em forma", disse outra entre risadas.

Confira abaixo detalhes do treino de Xororó:





