Divulgação "Evidências do Amor" apresenta Sandy como protagonista





A Warner Bros. Pictures divulga o primeiro pôster solo de Sandy Leah, protagonista da comédia romântica "Evidências do Amor", que estreia em 11 de abril nos cinemas. Intérprete da personagem Laura, a cantora estrela sua primeira comédia romântica nos cinemas ao lado do comediante Fábio Porchat, em uma história sobre os encontros e desencontros de um casal. O filme tem como base o sucesso Evidências, composição de José Augusto e Paulo Sérgio Valle, que ganhou o mundo na voz da dupla Chitãozinho e Xororó.

O filme narra a história do casal Marco Antônio (Fabio Porchat) e Laura (Sandy Leah), que se apaixonam após cantarem juntos a música “Evidências” em um karaokê. Porém, o relacionamento com o tempo se desgasta, e chega ao fim. Entretanto, tudo muda quando, um ano após o término, Marco Antônio percebe que sempre volta às situações do passado toda vez que ouve a famosa música que os uniu. Desesperado, ele parte em uma grande aventura para se livrar dessa maldição que a canção traz para sua vida.

Dirigido por Pedro Antônio, que também assina o roteiro ao lado de Luanna Guimarães, Álvaro Campos e Fábio Porchat, Evidências do Amor estreia em 11 de abril nos cinemas de todo o país, com versões acessíveis.

Confira o trailer do filme: