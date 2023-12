Reprodução/Internet 'A Fazenda' teve sua primeira edição em 2009 e é gravada em uma propriedade no interior de São Paulo

Jaquelline Grohalski é a grande vencedora de "A Fazenda 15", da RecordTV, com 56,17% dos votos. A ex-sister trilhou um caminho intenso na temporada, conquistou o país, levando para casa o tão sonhado prêmio de R$ 1,5 milhão.

Para mostrar a repercussão do programa, a empresa BR Media Group, líder em marketing de influência, fez uma análise sobre os destaques desta fase e "desvelou" os participantes mais notáveis nas plataformas.

Como foi o crescimento dos peões?

No "TOP 3 do Instagram", a primeira posição ficou com a jornalista Rachel Sheherazade, com um aumento de 457,32%, ou seja, mais de três milhões de followers durante o reality show. Na sequência, aparecem Lucas Souza e Jaquelline, que obtiveram por volta de um milhão de fãs.

E na rede vizinha TikTok?

Já no "ranking do aplicativo chinês de compartilhamento de vídeos curtos", Jaquelline lidera com 15%, ou seja, são mais de 200 mil recém-seguidores. Em seguida, vêm Lucas Souza e a cantora de forró Kally Fonseca, somando mais de 100 mil novos admiradores.



